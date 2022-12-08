Haberler

Futbol Haberleri

Marca: Cristiano Ronaldo antrenmana çıkmadı

Marca: Cristiano Ronaldo antrenmana çıkmadı

İspanyol basınından Marca, Cristiano Ronaldo’nun İsviçre maçının ardından Portekiz’in diğer yedekleriyle yapılan idmana çıkmadığını iddia etti.