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    Marca: Cristiano Ronaldo antrenmana çıkmadı

    Marca: Cristiano Ronaldo antrenmana çıkmadı

    İspanyol basınından Marca, Cristiano Ronaldo’nun İsviçre maçının ardından Portekiz’in diğer yedekleriyle yapılan idmana çıkmadığını iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 12:13
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    Manchester United ile yaşadığı kriz sonrası takımdan ayrılan Cristiano Ronaldo cephesinde sular durulmuyor.

    2022 Dünya Kupası'nda Güney Kore ile oynanan grup maçının 65. dakikasında oyundan alınan Cristiano Ronaldo, bu karara tepki göstermişti.

    İsviçre maçında yedek başladı

    Ardından İsviçre karşılaşmasına yedek kulübesinde başlarken, Portekiz 6-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

    Cristiano Ronaldo'nun bu maça yedek başlaması sonrası İspanyol basınından Marca, dikkat çeken bir habere imza attı.

    Marca: Cristiano Ronaldo antrenmana çıkmadı #1

    Marca: Ronaldo, yedeklerle antrenmana çıkmadı

    Marca'ya göre; Cristiano Ronaldo'nun, İsviçre maçının ardından çarşamba günü diğer yedeklerle birlikte antrenman yapması bekleniyordu.

    Ancak 37 yaşındaki yıldız, antrenmana katılmayarak spor salonunda çalışmayı seçti. Ronaldo'nun bu kararı Portekiz kampını şaşırttı.

    Marca: Cristiano Ronaldo antrenmana çıkmadı #2


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