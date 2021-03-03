Marca yazdı: Mısır'ın yeni firavunu Mostafa Mohamed

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mostafa Mohamed performansıyla Marca'nın da gündemine oturdu. İspanyollar 23 yaşındaki santrfordan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Galatasaray'ın Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed, İspanyol medyasının yüksek tirajlı yayın organı Marca'da manşetlere taşındı.

Mısırlı golcüyü "Falcao'yu unutturan adam" başlığıyla okurlarına duyuran İspanyollar haberde 23 yaşındaki santrfora övgüler yağdırdı.

"MISIR'IN YENİ FİRAVUNU"

Haberde ayrıca, "Keops, Kefren, Menkaure... ve Mostafa Mohamed! Piramitlerin ülkesinde ortaya çıkan Mısır'ın yeni firavunu! (Firavun: Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan) Galatasaray'ın yeni 9 numarası, Avrupa'daki Mısır lejyonerlerinin son temsilcisi. Hossam Hassan, Mido, Amr Zaki, Elneny, Salah ve artık Mostafa Mohamed..." ifadeleri de kullanıldı.

"FALCAO'YU UNUTTURDU"

"Mostafa Mohamed, Fatih Terim'in 4-1-4-1 taktiğinde şimdiden ilk 11'in değişmez oyuncusu oldu. Onyekuru, Gedson, Emre Kılınç / Belhanda, Arda Turan ve önlerinde Mustafa. Sakatlığından ötürü bir süredir oynayamayan Falcao'yu unutturmayı başardı." denilirken Mısırlı golcüden eski moda 9 numara şeklinde bahsedildi.

FATİH TERİM'İN SÖZLERİ

Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu da kullanacağını belirten gazete, Fatih Terim'in şu açıklamalarına da yer verdi: "Mostafa Mohamed'e sahip olduğumuz için çok anslıyız. Çok genç ve eminim daha çok gelişecek. Onun lakabını çğrenmek istedim. Bana onun lakabının 'Anakonda' olduğunu söylediler. Hiç şaşırmadım. Böyle bir lakabı olduğunu düşünmüştüm."

FİRAVUN BENZETMESİNE TEPKİ

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar Marca'nın firavun benzetmesinden rahatsız oldu. Taraftarlar attıkları tweetlerle tepkilerini dile getirdi.