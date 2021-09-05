Marcao, Avrupa Ligi maçlarında kadroya girecek

Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasının ardından 8 maç ceza alıp kadro dışı bırakılan Marcao, Avrupa Ligi maçlarıyla yeniden forma şansı bulacak.

Galatasaray'da ligin ilk hafasında oynanan Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran defans oyuncusu Marcao, PFDK tarafından 8 maç ceza yemiş ve sarı-kırmızılı teknik ekip oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.

Bunun ardından Galatasaray yönetimi oyuncuya 150 bin euro ceza vermişti. Geçtiğimiz günlerde ise sarı-kırmızılı ekibin Avrupa'da mücadele edecek oyuncuların listesi açıklandı.

Listede Marcao'nun da ismi yer aldı. Bunun ardından oyuncu, Galatasaray'la yeniden antrenmanlara çıktı.

TERİM'İN PLANI BELLİ OLDU

Galatasaray’da Marcao’nun affedilip antrenmanlara çıkmasından sonra Teknik Direktör Fatih Terim’in planı belli oldu.

Tecrübeli çalıştırıcı, PFDK tarafından 8 maç ceza alan Marcao’yu ligde kullanamayacak.

Ligde bu süreçte ceza veya sakatlık olmadığı sürece Luyindama-Nelsson ikilisini oynatacak olan Terim, Avrupa Ligi’nde ise ideal kurgusuna dönecek.

AVRUPA’DA FORMA GİYECEK

Marcao ligdeki cezası devam ettiği süreçte Avrupa Ligi’ndeki Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova karşılaşmalarında forma giyecek.

Brezilyalı stoperin dönüşü bilhassa Victor Nelsson’a yarayacak. Danimarkalı stoper böylece sol stoper yerine daha iyi olduğu sağ stopere geçecek. Bu değişikliğin özellikle Avrupa maçlarında takıma olumlu yansıması bekleniyor.

“AFFEDİLMESİ NORMAL”

Diğer taraftar Marcao’nun affedilmesiyle ilgili eleştirilere yanıt geldi. Kulüp yetkilileri konuyla ilgili Milliyet’e yaptıkları değerlendirmede, “Marcao büyük bir hata yaptı. 8 maç ceza aldı. Kadro dışı bıraktık ve çalışmalarını tek başına sürdürüyordu. Kulüp hatasını kabul eden ve özür dileyen oyuncuya 150 bin euro gibi ağır bir ceza da verdi.

Bu süreçte başka bir takıma transferi için görüşmeler yapıldı ama anlaşma sağlanamadı. Bu durumda affedilmesi ve takımla antrenmanlara çıkması normal” ifadelerini kullandı.