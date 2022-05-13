Marcao: Bonservis değerim 20 milyon euro eder

Galatasaray'ın 25 yaşındaki stoperi Marcao, bonservis bedelinin 20 milyon euro olabileceğini söyledi.

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Marcao, sezona yönelik açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı formayla yaşadıklarından Fatih Terim ve Domenec Torrent farkına kadar birçok konuya değinen Marcao, kâbus gibi geçen bu sezonun ardından taraftara da seslendi.





"Fatih Terim benim için baba gibiydi"

"Fatih Terim'in burada olmamda çok büyük payı var. Oynamaya başladığımda beni isteyen tek kişi de oydu. Bana güvendi. Benim üzerimden iddiaya girebilecek kadar çok güveniyordu. Benim için baba gibiydi.. Terim, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada tanınan büyük bir antrenör. O, takımdan gittikten sonra değişen şeyler konusunda ise konuşmak istemiyorum.”

"Takımı Torrent kurmadı"

“Torrent konusuna da çok farklı bakıyorum. Çok uzun yıllar Süper Lig'de çalışmış Fatih Terim'den alınmış bir takım var. Domenec'in Türkiye'deki ilk tecrübesi. Takımı o kurmadı. Elindeki oyuncularla bir plan oluşturmak zorunda. Antrenör, kendi planına uygun oyuncularla çalışmak ister. O yüzden Terim farklı, Torrent farklı. Torrent oyuncuları ileriye taşıyabileceğini söylüyor hep; zamana ihtiyacı var.”





"Çok gol yiyoruz"

“Bu kadar gol yediğimiz bir sezon hatırlamıyorum. Ama bir defans oyuncusu olarak söylüyorum; hücumu beraber yapıyorsak savunmayı da beraber yapmamız lazım. Evet; çok gol yiyoruz ama istatistiklere veya oyunun geneline baktığınızda her zaman iyi olan Galatasaray'dı. Ama gol bulamıyorduk. Bu da problemlerden biriydi.”

"Hayalim Brezilya Milli Takımı"

“Halkımı, ülkemi temsil etmek hayalim. Bunun için çok çalışıyorum. Daha beni bunun için arayan olmadı. Taffarel ile konuşuyoruz. Bence doğru zamanda gerçekleşecek.”

"Daha güçlü döneceğiz"

“Taraftarı çok seviyorum. Zor zamanlardan geçiyoruz. Ve yine yanımızdalar. Onlar için de zor. Galatasaray'ın alışkın olduğu bir durum değil. İki maçımız kaldı. Şuna inanmaları gerekiyor. Gelecek sezon çok güçlü döneceğiz ve yine kupalar kazanacağız.”





Fenerbahçe sözleri...

Galatasaray’ın, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl sonra yendiği maçın tarihini koluna dövme yaptıran Marcao, o anları Sözcü'ye şöyle anlatıyor: “Sakindik, baskı yoktu. sahaya çıktığımızda arkadaşlarımın gözündeki sakinliği görünce kazanacağımızı anladım. 1-1'den sonra bile bir şey olmamış gibi devam ettik. Sonrasını biliyorsunuz.”

"Kerem'e bir şey olsa önce ben koşarım"

Kerem'i yumruklaması hakkında da konuşan deneyimli savunmacı, “Sadece Kerem değil herkesle çok iyiyim. Kerem'e de başka bir takım arkadaşıma da bir şey olursa ilk ben koşacağım. Hepimiz kulübün bir parçasıyız. Olaydan sonra o bana, ben ona saygı duyuyorum. Biz arkadaşız… Fenerbahçe derbisinde sadece futbol yeterli olmuyor. Kavga etmen, savaşman lazım. Derbi daha çok bir savaşa benziyor. Kadıköy'e çıktığım zaman korku diye bir şey olmuyor. Galatasaray'ı temsil etmenin gururunu duyuyorum.” şeklinde konuştu.







"Belki 20 milyon euro..."

Öte yandan bonservis değeri hakkında da konuşan başarılı stoper, “Değerimi ben söyleyeceksem, çok para ederim (gülüyor). Bu işin şakası. Ama kulüp için buradan giderken finansal olarak yararlı olursam çok mutlu olurum. Ama ne kadar ettiğimi ve edeceğimi söyleyemem; belki 20 milyon euro…” diyerek sözlerini noktaladı.