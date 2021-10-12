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    Marcao bu kez de Alpaslan Öztürk ile tartıştı

    Marcao bu kez de Alpaslan Öztürk ile tartıştı

    Galatasaray'ın deneyimli stoperi Marcao, Alpaslan Öztürk ile bir gerilim yaşadı. İstanbulspor'la oynanan dostluk maçında ikili, kısa bir süre tartıştı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 16:58
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    Galatasaray, milli arayı da fırsat bilerek İstanbulspor'la bir hazırlık maçı gerçekleştirdi.

    MARCAO-ALPASLAN GERGİNLİĞİ

    Sarı-kırmızılıların yediği golün ardından pozisyonda hatası olan Alpaslan Öztürk'e, Marcao tepki gösterdi. İkili arasında kısa bir tartışma yaşanırken kenarda maçı izleyen Fatih Terim ve futbolcular araya girerek kavgayı önledi.

    KEREM'E YUMRUK ATMIŞTI

    Bilindiği üzere Marcao, geçtiğimiz ay Kerem Aktürkoğlu ile saha içerisinde kavga etmiş ve genç futbolcuya yumruk atmıştı.

    Marcao bu kez de Alpaslan Öztürk ile tartıştı #1

    Marcao bu kez de Alpaslan Öztürk ile tartıştı #2

    Marcao bu kez de Alpaslan Öztürk ile tartıştı #3

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