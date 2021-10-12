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- Marcao bu kez de Alpaslan Öztürk ile tartıştı
Marcao bu kez de Alpaslan Öztürk ile tartıştı
Galatasaray'ın deneyimli stoperi Marcao, Alpaslan Öztürk ile bir gerilim yaşadı. İstanbulspor'la oynanan dostluk maçında ikili, kısa bir süre tartıştı.
- Haber Merkezi
- 12.10.2021 - 16:51
- Güncelleme : 12.10.2021 - 16:58
Galatasaray, milli arayı da fırsat bilerek İstanbulspor'la bir hazırlık maçı gerçekleştirdi.
MARCAO-ALPASLAN GERGİNLİĞİ
Sarı-kırmızılıların yediği golün ardından pozisyonda hatası olan Alpaslan Öztürk'e, Marcao tepki gösterdi. İkili arasında kısa bir tartışma yaşanırken kenarda maçı izleyen Fatih Terim ve futbolcular araya girerek kavgayı önledi.
KEREM'E YUMRUK ATMIŞTI
Bilindiği üzere Marcao, geçtiğimiz ay Kerem Aktürkoğlu ile saha içerisinde kavga etmiş ve genç futbolcuya yumruk atmıştı.