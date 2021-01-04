Marcao dövme yaptırırken elektronik sigara içti

Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao'nun elektronik sigara içmesi, sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak liderliği Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da, Marcao krizi yaşanıyor.

Adı İtalyan ekibi Roma ile anılan Brezilyalı defans oyuncusunun elektronik sigara içmesi, sosyal medyada çok konuşuldu.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Dövme yaptırırken sigara içen 24 yaşındaki stoperin, bu hallerini rahatça Instagram'dan paylaşması tepkilere neden oldu.