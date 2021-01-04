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    Marcao dövme yaptırırken elektronik sigara içti

    Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao'nun elektronik sigara içmesi, sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 13:34
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 14:27
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    Marcao dövme yaptırırken elektronik sigara içti

    Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak liderliği Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da, Marcao krizi yaşanıyor.

    Adı İtalyan ekibi Roma ile anılan Brezilyalı defans oyuncusunun elektronik sigara içmesi, sosyal medyada çok konuşuldu.

    INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

    Dövme yaptırırken sigara içen 24 yaşındaki stoperin, bu hallerini rahatça Instagram'dan paylaşması tepkilere neden oldu.

    Marcao dövme yaptırırken elektronik sigara içti #1

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