Dolar
7.8814
1.072%
Euro
9.2714
1.3035%
Altın
1883.08
0.2614%
Borsa
1152.45
-0.1092%
G. Altın
477.486
1.4171%
Bitcoin
83771.6
1.3694%
EXEN coin
13.00
-8.6743%
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C
    Marcao eşi Pan Teixeira'yla birlikte tatile çıktı

    Marcao eşi Pan Teixeira'yla birlikte tatile çıktı

    Milli maç arasında Pan Teixeira'yla birlikte Antalya'ya giden Marcao, eşinin isteği üzerine fotoğraf çekmek için yere yattı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 17:00
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 17:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'ın bu sezonki en formda isimlerinden biri olan Marcao, mili maç arasında soluğu Antalya'da aldı.

    Adı Roma ile anılan ancak takımda kalmaya karar veren 24 yaşındaki defans oyuncusu, eşi Pan Teixeira ve çocuklarıyla ile birlikte kısa bir tatile çıktı.

    YERE YATARAK FOTOĞRAF ÇEKTİ

    Gün boyu Belek'te tur atan Marcao'nun, sık sık eşinin fotoğraflarını çektiği görüldü.

    Brezilyalı stoperin, Pan Teixeira'nın isteği üzerine fotoğraf çekerken yere yatması ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.

    Marcao eşi Pan Teixeira yla birlikte tatile çıktı #1

    Marcao eşi Pan Teixeira yla birlikte tatile çıktı #2

    Marcao eşi Pan Teixeira yla birlikte tatile çıktı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir