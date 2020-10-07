Marcao eşi Pan Teixeira'yla birlikte tatile çıktı

Milli maç arasında Pan Teixeira'yla birlikte Antalya'ya giden Marcao, eşinin isteği üzerine fotoğraf çekmek için yere yattı.

Galatasaray'ın bu sezonki en formda isimlerinden biri olan Marcao, mili maç arasında soluğu Antalya'da aldı.

Adı Roma ile anılan ancak takımda kalmaya karar veren 24 yaşındaki defans oyuncusu, eşi Pan Teixeira ve çocuklarıyla ile birlikte kısa bir tatile çıktı.

YERE YATARAK FOTOĞRAF ÇEKTİ

Gün boyu Belek'te tur atan Marcao'nun, sık sık eşinin fotoğraflarını çektiği görüldü.

Brezilyalı stoperin, Pan Teixeira'nın isteği üzerine fotoğraf çekerken yere yatması ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.