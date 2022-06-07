Bu sezon Galatasaray adına 38 maçta forma giyen Marcao'nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Peki, Marcao, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray'da seçim hazırlıkları sürerken, bazı futbolcuların geleceği hakkındaki tartışmalar yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Başta teknik direktör Torrent olmak üzere birçok futbolcu ile yol ayrımına gidilecek..

Ancak bu yol ayrılmalarından önce Galatasaray'ın yapılacak olan seçimle yeni başkanını belirlemesi gerekiyor.

Seçim yapıldıktan ve yeni başkan belirlendikten sonra Marcao, Galatasaray'a veda edecek isimler arasında olabilir.

Marcao 15 Ocak 2019 yılında 4 milyon Euro karşılığında Portekiz Ligi'nde mücadele eden Chaves'ten Galatasaray'a transfer oldu.

24 yaşındaki başarılı stoper karı-kırmızılılarda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı.

Galatasaray için önemi büyük olan Marcao'ya ciddi bir teklif olduğu ve takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.

Peki, Marcao, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İşte detaylar..

Marcao, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

NTV SPOR'un haberine göre; Galatasaray'da Marcao Avrupa takımlarının radarına girdi. Bu sezon gösterdiği performansla büyük kulüplerin ilgisini çeken Brezilyalı stoper için LaLiga'dan ilk teflif geldi.

Norveçli gazeteci Haavard Trygveit, İspanyol takımı Sevilla'nın Galatasaray ile anlaşmaya vardığı yazdı. Habere göre Sevilla Brezilyalı yıldız için Sarı-Kırmızılılara 14 milyon Euro ve 10 milyon Euro bonus teklifi yaptı.

Galatasaray'ın 10 milyon Euro'luk bonusu alabilmesi için anlaşmaya birkaç madde eklendi.