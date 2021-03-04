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    Marcao: Hakemler lehimize olunca görmüyorlar

    Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, 2-1 kaybettikleri Ankaragücü maçının ardından hakeme yüklendi.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 09:36
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    Marcao: Hakemler lehimize olunca görmüyorlar

    Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

    Rakibine 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılarda Marcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    "HAKEM MAÇA DAMGASINI VURDU"

    Hakem kararlarını eleştiren Marcao, "İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Maç istediğim gibi gitmedi, çok fazla söylenecek bir şey yok. Yapacağımız tek şey dinlenmek ve sıradaki maça odaklanmak. Futbolla ilgili konuşmak istemiyorum. Garip olan şeyler var. Bu işin kriterini çözmeye çalışıyorum. Bu hakemler beraber eğitim alıyor ama kıstas ne? Eski maçlarda Donk'a ve Luyindama'ya dirsek var. Ama aleyhimize oldu mu sorun yok, lehimize olunca görmüyorlar. Hakem maça damgasını vurdu. Hangisi faul, hangisi penaltı? Ben anlamıyorum. Bize çok rahat veriliyor, rakiplere aynı şey söz konusu değil." dedi.

    Marcao: Hakemler lehimize olunca görmüyorlar #1

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