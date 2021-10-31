Marcao: Hedefimiz şampiyonluk

Marcao, Gaziantep FK'yı 2-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Brezilyalı savunmacı, "Maç sonu duygusal anlar yaşandı. İnanılmaz mutluluk yaşadım" dedi.

Galatasaray'ın defans oyuncusu Marcao, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Marcao "Hocamız, bizi iyi çalıştırdı. Dersimize çalışmıştık. Gaziantep FK'dan daha çok istedik. Kazanmak çok kritikti ve istediğimizi aldık. Taraftar hep yanımızda, bu güzel oyunu ve 3 puanı kutlamak iyi hissettirdi." dedi.

"SADECE 3 PUAN ALDIK"

Açıklamalarına devam eden Marcao "Maç sonu duygusal anlar yaşandı. İnanılmaz mutluluk yaşadım. Çok zor anlardan geçtim. Hem ailem, hem de ben istemediğimiz şeyler yaşadık. Fatih Hoca hep yanımda oldu, bütün takım aynı şekilde... O günlerde geride kaldı. Hedefimiz şampiyonluk. Çok fazla da havaya girmemek lazım. Takımı kutlarım. Sadece 3 puan. Yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.