Marcao, kamp kadrosuna alınmadı

Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao, Avusturya kampına götürülmedi. Deneyimli savunmacının Sevilla'ya transfer olması bekleniyor.

Galatasaray, transferi için Sevilla ile görüştüğü Brezilyalı stoperi Marcao'yu Avusturya kampı kadrosuna dahil etmedi.

Galatasaray’da salı günü hareketli saatler yaşandı. Marcao’yu isteyen Sevilla Kulübü’nün yetkilileri, İstanbul’a gelerek sarı-kırmızılılarla görüşme yaptı.

Brezilyalı savunmacı da gitmek isterken, İspanyol ekibi son olarak önerisini 10 milyon eurodan 12 milyon euroya yükseltti.

Marcao, Sevilla'yı istiyor

Aslan’ın, Sevilla’nın teklifini biraz daha yükseltmesi durumunda futbolcuyu göndermeye sıcak bakacağı belirtildi. Bununla beraber Zenit Kulübü de bonuslarla beraber 15 milyon euroya çıktı.

Rus ekibi, "15 milyon euro vermeye hazırız" dedi. Bu öneri Marcao'ya soruldu ancak yıldız futbolcu, "Ben Sevilla ile anlaştım. Zenit'e gitmem." yanıtını verdi.

İspanyollara imza atacak

Bunun üzerine Rus kulübüyle pazarlıklar başlamadan bitti. Sevilla ile bir görüşme daha yapıldı ve 13 milyon euro karşılığında büyük oranda anlaşma sağlandı. Brezilyalı yıldızın kamptan ayrılarak, İspanyol ekibine imza atması bekleniyor.