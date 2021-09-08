Marcao-Kerem Aktürkoğlu ikilisi barıştırılacak

UEFA listesine yazılan ve Avrupa'da sahada olması beklenen Marcao, milli takımdan dönmesiyle birlikte aradaki gerginliğin ortadan kaldırılması amacıyla Kerem ile bir araya getirilecek.

Galatasaray'da ligin ilk haftasında Giresun ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırarak herkesi şoke eden Marcao yeniden A takıma dönmek için artık günleri sayıyor.

Yaptığı hareket tüm dünyada yankı bulan ve takım arkadaşlarının tepkisini alan Brezilyalı futbolcu kulüp tarafından önce kadro dışı bırakılmış sonrasında da bu yılki maaşının yaklaşık yüzde 17'sine denk gelen 150 bin Euro para cezasına çarptırılmıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da takım arkadaşına saldırısı nedeniyle tecrübeli futbolcuya sekiz resmi müsabakadan men cezası vermişti.





FARUL MAÇINDA OYNADI

16 Ağustos'ta Giresun deplasmanında yaşanan olayın ardından Randers maçlarının kadrosuna alınmayan, cezası nedeniyle Hatay ve Kasımpaşa karşılaşmalarında oynayamayan Marcao milli arada affedildi ve takımla antrenmanlara başladı.

KEREM'LE BARIŞTIRILACAK

Hatta pazar günü Florya'da Farul ile oynanan hazırlık maçında sahadaki yerini aldı. Cezası nedeniyle ligde 6 maçta daha görev alamayacak olan 25 yaşındaki stoperin adı UEFA listesine de yazılırken Kerem'in milli takımdan dönmesiyle birlikte aradaki gerginliğin ortadan kaldırılması amacıyla 2 futbolcu bir araya getirilecek.





TERİM İDEAL İKİLİSİNE KAVUŞACAK

Daha önce yayınladığı bir video ile takım arkadaşından ve ailesinden özür dileyen Marcao'nun bu kez tüm takımın önünde Kerem'den özür dileyeceği öğrenildi.

2 oyuncunun arasında barışın sağlanmasıyla birlikte teknik direktör Fatih Terim de Süper Lig'de olmasa bile Avrupa'da ideal stoper ikilisini yanyana oynatma fırsatını yakalamış olacak.

Brezilyalı futbolcunun Avrupa Ligi'nde 16 Eylül'de Lazio ile İstanbul'da oynanacak karşılaşmada Nelsson ile birlikte sahada olması hedefleniyor. Başka bir deyişle Marcao, Giresun'da yaşanan olaydan tam 1 ay sonra yeniden formasına kavuşacak.

