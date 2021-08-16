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- Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na kafa attı
Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na kafa attı
Giresunspor-Galatasaray maçında Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı ve kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
- Haber Merkezi
- 16.08.2021 - 23:11
- Güncelleme : 17.08.2021 - 00:01
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor-Galatasaray maçında ilginç anlar yaşandı.
Sarı kırmızılıların defans oyuncusu Marcao, maçın 63. dakikasında bilinmeyen bir nedenle takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na vurmaya başladı.
KIRMIZI KART GÖRDÜ
VAR'da yaşanan olayı izleyen hakem, Marcao'ya kırmızı kart göstererek oyundan attı.
Fatih Terim, morali bozuk olan Kerem Aktürkoğlu'nu alarak Emre Kılınç'ı sahaya sürdü.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)