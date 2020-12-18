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    Marcao kırmızı kart gördü

    Marcao kırmızı kart gördü

    Galatasaray'da Brezilyalı stoper Marcao, maçın bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart gördü.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2020 - 21:09
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 21:29
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    Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Karagümrük'e 90+11. dakikada yediği golün ardından 2-1 mağlup olan Galatasaray, bitiş düdüğünden sonra bir şok daha yaşadı.

    DOĞRUDAN KIRMIZI GÖRDÜ

    Galatasaray defansının önemli isimlerinden Marcao, bitiş düdüğünden sonra orta sahada Karagümrüklü oyuncularla tartışma yaşadı ve ardından maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, Brezilyalı oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

    Marcao kırmızı kart gördü #1

    Marcao kırmızı kart gördü #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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