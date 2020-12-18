Marcao kırmızı kart gördü

Galatasaray'da Brezilyalı stoper Marcao, maçın bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Karagümrük'e 90+11. dakikada yediği golün ardından 2-1 mağlup olan Galatasaray, bitiş düdüğünden sonra bir şok daha yaşadı.

DOĞRUDAN KIRMIZI GÖRDÜ

Galatasaray defansının önemli isimlerinden Marcao, bitiş düdüğünden sonra orta sahada Karagümrüklü oyuncularla tartışma yaşadı ve ardından maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, Brezilyalı oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)