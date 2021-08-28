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- Marcao kızıyla birlikte Türkçe çalıştı
Marcao kızıyla birlikte Türkçe çalıştı
Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, soayal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 28.08.2021 - 20:03
Kızının Türkçe dersine yardım eden Marcao, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Videoda Brezilyalı futbolcu, "Günaydın, nasılsın" gibi kelimeleri tekrar ettiği görüldü.
İşte o anlar...
Marcao kızıyla birlikte Türkçe çalıştı - İZLE
TÜRK BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ
Son olarak maç sırasında Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için 8 maç ceza alan Marcao'nun paylaşımında Türk bayrağı emojisi yer aldı.