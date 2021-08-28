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    Marcao kızıyla birlikte Türkçe çalıştı

    Marcao kızıyla birlikte Türkçe çalıştı

    Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, soayal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 20:03
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    Kızının Türkçe dersine yardım eden Marcao, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Videoda Brezilyalı futbolcu, "Günaydın, nasılsın" gibi kelimeleri tekrar ettiği görüldü.

    İşte o anlar...

    Marcao kızıyla birlikte Türkçe çalıştı - İZLE

    TÜRK BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ

    Son olarak maç sırasında Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için 8 maç ceza alan Marcao'nun paylaşımında Türk bayrağı emojisi yer aldı.

    Marcao kızıyla birlikte Türkçe çalıştı #1

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