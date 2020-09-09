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    Marcao: Kupaların kazanıldığı bir yıl olsun

    Galatasaray'ın deneyimli stoperi Marcao, Brezilya basınını açıklamalarda bulundu. Marcao, "Sezon öncesi kampında iyi çalıştık" diyerek yeni sezona dair umutlu konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 16:04
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    Marcao: Kupaların kazanıldığı bir yıl olsun

    Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao, yeni sezon öncesi ülkesine açıklamalarda bulundu.

    "KUPALARIN KAZANILDIĞI BİR YIL OLSUN"

    24 yaşındaki stoper, "Yeni sezon bu hafta başlıyor. Önümüzde birçok mücadele var. Elimizden gelenin en iyisini vermeli ve formumuzu yüksek tutmalıyız." dedi. "Sezon öncesi kampında iyi çalıştık." diyerek sözlerine devam eden Marcao, "Bu sezon Galatasaray adına kupaların kazanıldığı bir yıl olsun istiyoruz. Bunun için takım olarak her şeyi yapmaya hazırız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    Marcao: Kupaların kazanıldığı bir yıl olsun #1

    GEÇEN SEZON 6. SIRADA BİTİRİLDİ

    Galatasaray'ın Ocak 2019'da 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Marcao, Süper Lig kariyerinde 43 maça çıktı.

    Geçen sezonu 6. sırada bitiren Galatasaray, ligin ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi 20.00'de Gaziantep FK ile karşılaşacak.

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