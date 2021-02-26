Marcao: Mesut'a karşı oynamak hoşuma gitti

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Mesut Özil'den Fatih Terim'e, Türk Milli Takımı'ndan Fenerbahçe derbisine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao, ESPN'in Brezilya edisyonuna bir röportaj verdi.

Bu sezon az hata yapan takımın şampiyon olacağını belirten 24 yaşındaki oyuncu, Sao Paulo-Corinthians çekişmesinin Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle kıyaslanamayacağını söyledi.

Marcao'nun sözleri şu şekilde:

"AZ HATA YAPAN ŞAMPİYON OLACAK"

"Bu sezon çok ciddi bir şampiyonluk yarışı var ve sezon sonuna kadar sürecek gibi gözüküyor. Her puan çok önemli. Daha az hata yapan takım sezon sonunda şampiyon olacak."

"MESUT'A KARŞI OYNAMAK HOŞUMA GİTTİ"

"Ben büyük maçlarda oynamayı seven bir oyuncuyum, Fenerbahçe karşısında da oynamak güzeldi. Kaliteli bir maç oldu. Mesut Özil'e karşı oynamak da hoşuma gitti, Dünya Kupası olan bir oyuncu. En iyilere karşı oynamak hep güzeldir."





"MUSLERA TAM BİR LİDER"

"Muslera'nın bir lider olarak inanılmaz özellikleri var. Benim adaptasyonumda da çok ciddi katkıları oldu. Dil konusunda bana yardım etti. Ben geldiğimde Mariano vardı, Taffarel ile birlikteydim ve onların da büyük desteği oldu. Muslera soyunma odasının lideri, şimdi Arda Turan da geldi. Gerçek liderimiz Muslera. Onunla birlikte olmak benim için büyük bir onur."

"ARDA OYUNU HİSSEDEBİLİYOR"

"Arda Turan Galatasaray'da yetişen, kulübe büyük bağlılığı olan bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. Tabii ki Atletico Madrid'de olduğu gibi yoğun bir etkisi yok ancak tecrübeli ve oyunu hissedebiliyor. Arda Turan ile çok konuşuyorum. İspanyolca konuşabiliyor ve bana birçok önemli bilgiler veriyor. Benim büyük bir oyuncu olduğunu söylüyor."

"RAKİPLER FATİH TERİM'İ SEVMİYOR"

"Rakipler Fatih Terim'i çok sevmiyor çünkü o hep kazanmış. Türkiye'de her şeyi kazandı. Onu sevenler çok seviyor ve geri kalanlar ise sevmiyor."





"GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİYLE KIYASLANAMAZ"

"Brezilya'da Sao Paulo - Corinthians çekişmesi de önemlidir ancak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ile kıyaslanamaz. Hafta boyunca maçın heyecanı yaşanır. Taraftarlar sosyal medyada her yerden seni yorum yağmuruna tutar ve maç günü doğru düzgün uyuyamazsın. Türklerin futbolla özel bir ilişkisi var."

"BREZİLYA MİLLİ TAKIMI İÇİN OYNAMAK İSTERİM"

"Türkiye'ye gerçekten minnettarım, burada mutluyum ve bu ülkeyi seviyorum ancak ben Brezilya Milli Takımı'nı izleyerek büyüdüm. 2002'de Almanya'yı yenip şampiyon olduğumuzda çılgınlar gibi seviniyordum. Benim için en büyük mutluluk, Brezilya Milli Takımı forması giymek olur."