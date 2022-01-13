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    Marcao, trafik kazası geçirdi

    Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun, trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun aracında maddi hasar meydana gelirken, ciddi bir durumunun olmadığı kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 16:24
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    Marcao, trafik kazası geçirdi

    2 gün önce Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmesi tüm futbol camiasını yasa boğmuştu.

    Başarılı stoperin acısı tazeyken, bir kaza haberi daha geldi...

    "CİDDİ BİR DURUM YOK"

    Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun da trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

    Yıldız oyuncunun ciddi bir durumunun olmadığı ancak aracında maddi hasar olduğu kaydedildi.

    Marcao, trafik kazası geçirdi #1

    Marcao, trafik kazası geçirdi #2


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