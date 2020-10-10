Marcao ümit milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attı

Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçında skandal bir olay yaşandı. Marcao, ikili mücadele sonrası Halil Dervişoğlu'na tokat atınca saha bir anda karıştı.

Galatasaray, milli maç arasında Ümit Milli Takımımız ile bir hazırlık maçı yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan özel karşılaşmada skandal bir olay yaşandığı ve maçın 70. dakikasında sona erdiği ortaya çıktı.

MARCAO, HALİL'E TOKAT ATTI

Fanatik'in haberine göre; Marcao, ikili mücadele sonrası milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Brezilyalı futbolcunun bu hareketi üzerine saha bir anda karışırken, Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oyuncuları yatıştırmaya çalıştı.

Yaşanan gerginliğin ardından maçın 10 dakika daha oynandığı ve yağışın artmasıyla kayarak müdahaleler fazlalaştığı için gerilimin yükselme ihtimali üzerine 70. dakikada karşılaşmanın bitirildiği öğrenildi.

TFF ve Galatasaray konuyla ilgili açıklama yapmazken, resmi sitelerden maçın 0-0 sona erdiği duyuruldu.

Brezilyalı stoperin tokat attığı 20 yaşındaki Halil Dervişoğlu, Hollanda'nın Twente takımında oynuyor.