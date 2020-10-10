Dolar
7.8564
-1.0964%
Euro
9.2939
-0.6053%
Altın
1930.19
1.907%
Borsa
1165.7
1.322%
G. Altın
487.659
0.8718%
Bitcoin
86994.41
1.3553%
EXEN Coin
12.93
0.11%
18ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 18 C

    Marcao ümit milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attı

    Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçında skandal bir olay yaşandı. Marcao, ikili mücadele sonrası Halil Dervişoğlu'na tokat atınca saha bir anda karıştı.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2020 - 10:44
    • Güncelleme : 10.10.2020 - 10:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Marcao ümit milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attı

    Galatasaray, milli maç arasında Ümit Milli Takımımız ile bir hazırlık maçı yaptı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan özel karşılaşmada skandal bir olay yaşandığı ve maçın 70. dakikasında sona erdiği ortaya çıktı.

    Marcao ümit milli futbolcu Halil Dervişoğlu na tokat attı #1

    MARCAO, HALİL'E TOKAT ATTI

    Fanatik'in haberine göre; Marcao, ikili mücadele sonrası milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Brezilyalı futbolcunun bu hareketi üzerine saha bir anda karışırken, Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oyuncuları yatıştırmaya çalıştı.

    Marcao ümit milli futbolcu Halil Dervişoğlu na tokat attı #2

    Yaşanan gerginliğin ardından maçın 10 dakika daha oynandığı ve yağışın artmasıyla kayarak müdahaleler fazlalaştığı için gerilimin yükselme ihtimali üzerine 70. dakikada karşılaşmanın bitirildiği öğrenildi.

    TFF ve Galatasaray konuyla ilgili açıklama yapmazken, resmi sitelerden maçın 0-0 sona erdiği duyuruldu.

    Brezilyalı stoperin tokat attığı 20 yaşındaki Halil Dervişoğlu, Hollanda'nın Twente takımında oynuyor.

    Marcao ümit milli futbolcu Halil Dervişoğlu na tokat attı #3

    Marcao ümit milli futbolcu Halil Dervişoğlu na tokat attı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir