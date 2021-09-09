Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu takım arkadaşları önünde barıştılar.

Galatasaray’da ligin ilk haftasında Giresunspor karşılaşmasında Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldırmıştı.

Futbolseverleri şaşırtan eşine az rastlanır bu olayın ardından Brezilyalı futbolcu kulüp tarafından önce kadro dışı bırakılmış sonrasında da bu yılki maaşının yaklaşık yüzde 17’sine denk gelen 150 bin Euro para cezasına çarptırılmıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da takım arkadaşına saldırısı nedeniyle tecrübeli futbolcuya sekiz resmi müsabakadan men cezası vermişti.

BARIŞTILAR

İki futbolcu bugün idman öncesi takım arkadaşlarının önünde sarılarak barıştı.

Galatasaray o anlara ilişkin görüntüleri "Takım arkadaşları önünde barıştılar. İşte bu akşamki idmandan yansıyan o özel görüntüler" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Marcao ve Kerem Aktürkoğlu barıştı İZLE