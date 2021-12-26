Marcao ve Kerem Aktürkoğlu cezalı duruma düştü

Marcao ve Kerem Aktürkoğlu cezalı duruma düştü

Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray-Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Giresunspor maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig ’in 19. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın savunmadaki başarılı futbolcusu Marcao ve ileri uçtaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Giresunspor maçında forma giyemeyecek.

TERİM’İN CEZASI BİTİYOR

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisinde 6 maç ceza alan Teknik Direktör Fatih Terim’in cezası Antalyaspor mücadelesiyle tamamlandı.

Terim’in yokluğunda Antalya karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenörler Necati Ateş ile Selçuk İnan yer aldı.