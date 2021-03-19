Marcao ve Luyindama'dan üst üste hatalar

Galatasaray'ın Rizespor'la karşılaştığı maçta Marcao ve Luyindama'nın Rizespor'un attığı gollerde yaptığı hatalar maça damga vurdu.

Galatasaray Süper Lig'in 31. haftasında evinde Rizespor'u ağırladı.

Sarı-kırmızılıların oyunundaki düşüş göze çarparken savunma hattındaki hatalar da dikkat çekti.

LUYINDAMA'DAN BÜYÜK HATA

Maçın henüz 2. dakikasında Saracchi'nin geriye doğru kullandığı taç atışında Luyindama'nın büyük hatası sonrası araya giren ve topu kapan Samudio, karşı karşıya pozisyonda Muslera'nın üzerinden harika bir aşırtmayla topu ağlara yolladı.

MARCAO DA AYAK UYDURDU

Bu golün ardından sarı-kırmızılılar Yedlin ve Emre Akbaba'nın attığı gollerle skoru 2-1 yapsa da bu kez de savunmanın diğer oyuncusu Marcao'dan büyük bir hata geldi.

Emre Kılınç'ın geri pasında Marcao'nun topu ayağının altından kaçırmasını fırsat bilen Boldrin enfes bir plaseyle takımının 2. golünü attı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

FATİH TERİM ÇOK SİNİRLENDİ

Fatih Terim'in yenilen 2 golde hatası olan stoperlere oldukça sinirlendiği görüldü. Deneyimli teknik adam geçtiğimiz hafta maç sonu açıklamasında yapılan bireysel hatalara vurgu yapmıştı.

Öte yandan maçta sarı kart gören Luyindama ve Marcao, Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

Kırmızı kart gören Yedlin de bu mücadelede forma giyemeyecek.