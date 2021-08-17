Marcao, yaşanan olayın ardından takım otobüsüne alınmadı

Dün akşam oynanan Giresunspor-Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, takım otobüsüne alınmadı.

Sarı-kırmızılılarda dün gerçekleşen olayın ardından yaşananlar ortaya çıktı. Takım olarak Marcao’ya tepkili olan Galatasaray’da, oyuncu gecenin sonunda takımdan uzaklaştırıldı.

İşte olayın ardından yaşananlar…

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gerginliğin devam etmemesi adına Giresunspor maçı sonrasında Marcao'yu soyunma odasından gönderdi.

TAKIM OTOBÜSÜNE ALINMADI

Brezilyalı savunmacı, beraberinde 3 kulüp yetkilisiyle birlikte takımdan önce havalimanına ulaştırıldı. 25 yaşındaki oyuncu, havalimanına takımdan ayrı gittiği için dolayısıyla stattan ayrılırken de takım otobüsünde yer almadı.

BAŞKAN ELMAS, TERİM’DEN BİLGİ ALDI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Giresunspor mücadelesinin ardından soyunma odasında Fatih Terim ile 15-20 dakikalık mini bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Elmas, yaşananları Fatih Terim ile sıcağı sıcağına görüşerek konu hakkında bilgi aldı.

Fatih Terim, yaklaşık 20 dakika süren bu görüşme sebebiyle maç sonu yapılan yayıncı kuruluş röportajına geç katıldı.

NİHAİ KARARI TERİM VERECEK

Hürriyet’in haberine göre; sahada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao hakkında nihai kararı verecek olan teknik direktör Fatih Terim, tüm takıma da mesaj olacak bir yaptırım uygulamak istiyor.

Başkan Burak Elmas, ayrıca Giresun'da saat 00.30'u geçerken stattan ayrıldı ve o esnada konuyla alakalı ufak bir açıklama yapmamayı tercih etti. Elmas, "Şu an konuşacak bir şey yok." diyerek maç sonu olay hakkında konuşmak istemedi.