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Marcao, yeni sezona hazırlanıyor
Galatasaraylı Marcao'dan yeni sezon öncesi sıkı çalışma... Ailesiyle Brezilya'da tatil yapan Marcao, disiplini elden bırakmıyor.
- Haber Merkezi
- 16.06.2021 - 14:48
Futbolcular, yeni sezon başlamadan önce tatillerine devam ederken, bazı oyuncular da yeni sezon hazırlıklarına bireysel çalışmalarla şimdiden başladı.
Onlardan birisi de Galatasaray’ın defans oyuncusu Marcao… Ülkesi Brezilya'da tatil yapan Marcao, disiplini elden bırakmıyor.
ÇALIŞMALARINI PAYLAŞTI
Bireysel antrenman yapan tecrübeli savunmacı çalışmalarının bir kısmını sosyal medya hesabından yayınladı.
Galatasaray taraftarı Marcao'nun gönderisine yoğun ilgi gösterdi.
Marcao, yeni sezona hazırlanıyor İZLE