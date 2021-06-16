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    Marcao, yeni sezona hazırlanıyor

    Galatasaraylı Marcao'dan yeni sezon öncesi sıkı çalışma... Ailesiyle Brezilya'da tatil yapan Marcao, disiplini elden bırakmıyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 14:48
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    Marcao, yeni sezona hazırlanıyor

    Futbolcular, yeni sezon başlamadan önce tatillerine devam ederken, bazı oyuncular da yeni sezon hazırlıklarına bireysel çalışmalarla şimdiden başladı.

    Onlardan birisi de Galatasaray’ın defans oyuncusu Marcao… Ülkesi Brezilya'da tatil yapan Marcao, disiplini elden bırakmıyor.

    ÇALIŞMALARINI PAYLAŞTI

    Bireysel antrenman yapan tecrübeli savunmacı çalışmalarının bir kısmını sosyal medya hesabından yayınladı.

    Galatasaray taraftarı Marcao'nun gönderisine yoğun ilgi gösterdi.

    Marcao, yeni sezona hazırlanıyor İZLE

    Marcao, yeni sezona hazırlanıyor #1

    Marcao, yeni sezona hazırlanıyor #2

    Marcao, yeni sezona hazırlanıyor #3

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