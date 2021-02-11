Marcao'dan eşine küfreden taraftarlara tepki

Alanyaspor maçında birçok hata yapan Brezilyalı stoper Marcao, performansından ötürü eşine küfürlü mesajlar atan taraftarlara kızdı.

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde sahasında Alanyaspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibine 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

Henüz ilk 48 dakikada 3-0 geriye düşen sarı-kırmızılılarda defans hattı adeta çöktü.

Özellikle Marcao'nun yaptığı hatalara sinirlenen bazı taraftarlar, sosyal medyadan oyuncunun eşine küfredince Brezilyalı stoper bu duruma tepki gösterdi.

Eşi Pan Teixeira'nın kendisine "S... git evine. Galatasaray'ı hak etmiyorsun. Senden nefret ediyoruz. Evine git. Sen, Marcao ve çocuklar, evinize gidin. Sizi istemiyoruz." yazan taraftarın mesajlarını paylaşması üzerine Marcao'dan da bir açıklama geldi.

"AİLEME SAYGI DUYUN"

Marcao, "Zor bir gündü. Galatasaray formasına çok saygı duyuyorum ve her zaman Galatasaray forması için elimden geleni yapıyorum. Penaltı için özür dilerim. Ancak bugün olanlar beni kesinlikle daha fazla çalışmaya motive etti. Şunu söylemem gerekirse, ben tüm Galatasaray taraftarlarına saygı duyuyorum. Sizden de aileme saygı duymanızı rica ediyorum. Sahada yaptığım hata farklı. Birbirine karıştırmamalıyız." dedi.