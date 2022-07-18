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    Marcao'dan Fatih Terim paylaşımı

    Sevilla'ya transfer olan Marcao, sarı-kırmızılıların efsane hocası Fatih Terim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • 18.07.2022 - 20:47
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    Marcao'dan Fatih Terim paylaşımı

    Transfer sezonu devam ederken Galatasaray'da gelen oyuncular kadar, giden oyuncular da konuşulmaya devam ediyor.

    Sarı-kırmızılılardan, Sevilla'ya transfer olan Marcao, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

    "Sonsuza kadar saygı ve minnet"

    Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'dan eski teknik direktörü Fatih Terim ile görüntülü görüştüğü anların fotoğrafını paylaştı ve "Sonsuza kadar saygı ve minnet" ifadelerini yazdı.

    Marcao'nun bu paylaşımını, sarı-kırmızılı taraftarlar beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

    Marcao dan Fatih Terim paylaşımı #1


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