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    Marcao'dan Gedson Fernandes'e: Gel kardeşim

    Marcao'dan Gedson Fernandes'e: Gel kardeşim

    Galatasaray'ın sezon başında transfer edemediği eski futbolcusu Gedson Fernandes'e Marcao'dan çağrı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2021 - 16:34
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    UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray'da rota transfere döndü. Uzun süredir Aslan'ın gündeminde yer alan Gedson ile ilgili flaş gelişme yaşandı.

    Aslan'ın stoperi Marcao, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Gedson Fernandes'e çağrıda bulundu.

    Marcao dan Gedson Fernandes e: Gel kardeşim #1

    "GEL DOSTUM"

    Gedson Fernandes, "Hadi gidelim!" derken Marcao cevap olarak "Gel dostum" dedi.

    Bu diyalog taraftarların büyük ilgisini çekerken yorum yağdı.

    Marcao dan Gedson Fernandes e: Gel kardeşim #2

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