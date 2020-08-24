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    Marcao'dan veda gibi paylaşım

    Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak kafaları karıştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 09:45
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    Marcao'dan veda gibi paylaşım

    Geçe geç saatlerde Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Marcao, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

    Galatasaray formasıyla üzgün bir anını paylaşan Brezilyalı stoper hakkında takımdan ayrılacağı yönünde yorumlar yapıldı.

    Bazı kullanıcılar ise yapılan paylaşımın, Marcao'nun vatandaşı Neymar'ın oynadığı Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e kaybetmesi nedeniyle yapıldığı yönünde yorumlar yaptı.

    Marcao dan veda gibi paylaşım #1

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