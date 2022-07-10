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    Marcao'dan yönetime ve Okan Buruk'a teşekkür telefonu

    Zenit'in teklifi daha iyi olmasına rağmen Sevilla'ya gitmesine izin verilen Marcao, Galaasaray yönetimine ve teknik direktör Okan Buruk'a teşekkür etti.
    • 10.07.2022 - 14:04
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    Marcao'dan yönetime ve Okan Buruk'a teşekkür telefonu

    Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı stoper Marcao'dan flaş bir hamle geldi.

    Bonuslarla birlikte Sevilla'ya 15 milyon euroya satılan Marcao, yönetime ve Okan Buruk'a teşekkür etti.

    Tek tek teşekkür etti

    Zenit'in teklifi daha iyi olmasına rağmen yönetim, oyuncusunun isteğini dikkate almıştı.

    Marcao'nun bu sebeple önceki gün herkesi tek tek arayıp teşekkür konuşması yaptığı öğrenildi.

    Marcao dan yönetime ve Okan Buruk a teşekkür telefonu #1


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