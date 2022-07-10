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Marcao'dan yönetime ve Okan Buruk'a teşekkür telefonu

Marcao'dan yönetime ve Okan Buruk'a teşekkür telefonu

Zenit'in teklifi daha iyi olmasına rağmen Sevilla'ya gitmesine izin verilen Marcao, Galaasaray yönetimine ve teknik direktör Okan Buruk'a teşekkür etti.