Marcao'nun eşinden Galatasaray paylaşımı

Brezilyalı futbolcunun eşi, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla kocasının affedilmesini istedi.

Galatasaraylı Marcao, takım arkadaşı Kerem Arktürkoğlu'na saldırdığı için pişman.

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla özür dileyen Brezilyalı stoper, öfkesine yenik düştüğünü söyledi.

Hakkında verilecek karara saygı duyacağını söyleyen Marcao, sosyal medyada ailesine yapılan saldırılardan dolayı üzgün.

“AFFETMEK ERDEMLİKTİR”

Breziyalı futbolcunun eşi de sosyal medyadan bir paylaşım yaparak; "Affetmek erdemliktir, yüceliktir. İnşallah Galatasaray ailesi özrünü ve pişmanlığını kabul eder... Dileğim bu çünkü ailece iyi insanlarsınız ve Galatasaray'ı ve taraftarı çok sevdiğinizi biliyorum." ifadelerini kullandı.

5-10 MAÇ CEZA ALMASI BEKLENİYOR

Giresunspor - Galatasaray maçının 63. dakikasında Kerem Arktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı futbolcu, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin talimatları 44. maddesine göre saldırının; futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası veriliyor.

Marcao, Kerem ve ailesinden özür diledi İZLE