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    Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı dünya basınında

    Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı dünya basınında

    Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, dünya basınında manşet oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 13:04
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 13:18
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    Galatasaray, Süper Lig'in ilk maçında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, mücadeleden Diagne ve Cicaldau'nun attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.

    Mücadeleye Galatasaraylı Marcao'nun, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması damga vurdu.

    Futbol sahalarında ender görülen bu olayın dünya basınında yansıması da geniş oldu. İşte Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırısının dış basına yansıması…

    Marcao nun Kerem Aktürkoğlu na saldırısı dünya basınında #1

    FRANCE NEWS

    Galatasaraylı Marcao, takım arkadaşını yumruklayınca oyundan atıldı. Taraftarların takımdan gönderilmesini istedikleri oyuncuyla ilgili Galatasaray'ın alacağı karar merak ediliyor.

    101 GREAT GOALS

    Türkiye'de alışılmadık sahneler... Galatasaraylı oyuncu, takım arkadaşına kafa ve yumruk attığı için oyundan atıldı.

    Marcao nun Kerem Aktürkoğlu na saldırısı dünya basınında #2

    LA GAZETTA

    Galatasaray'da çılgınlık! Marcao takım arkadaşına saldırdı!

    Marcao nun Kerem Aktürkoğlu na saldırısı dünya basınında #3

    AUSTRALIAN NEWS REVIEW

    Türkiye'deki futbol taraftarları eşine ender rastlanacak bir olaya şahit oldu! Galatasaray'da forma giyen savunmacı Marcao, kendi takım arkadaşına saldırınca oyundan atıldı.

    Marcao nun Kerem Aktürkoğlu na saldırısı dünya basınında #4

    BE SOCCER

    Galatasaraylı oyuncu, takım arkadaşını yumruklayınca oyundan atıldı!

    Marcao nun Kerem Aktürkoğlu na saldırısı dünya basınında #5

    CAUGHT OFFSIDE

    Galatasaraylı yıldız Marcao, takım arkadaşına yumruk atınca oyun dışına gönderildi.

    Marcao nun Kerem Aktürkoğlu na saldırısı dünya basınında #6

    DAILY STAR

    Galatasaraylı savunma oyuncusu Marcao, ağızları açık bırakan olayda takım arkadaşına önce kafa sonra yumruk attı ve oyundan atıldı.

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