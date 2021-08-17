Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı dünya basınında

Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, dünya basınında manşet oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk maçında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, mücadeleden Diagne ve Cicaldau'nun attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.

Mücadeleye Galatasaraylı Marcao'nun, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması damga vurdu.

Futbol sahalarında ender görülen bu olayın dünya basınında yansıması da geniş oldu. İşte Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırısının dış basına yansıması…

FRANCE NEWS

Galatasaraylı Marcao, takım arkadaşını yumruklayınca oyundan atıldı. Taraftarların takımdan gönderilmesini istedikleri oyuncuyla ilgili Galatasaray'ın alacağı karar merak ediliyor.

101 GREAT GOALS

Türkiye'de alışılmadık sahneler... Galatasaraylı oyuncu, takım arkadaşına kafa ve yumruk attığı için oyundan atıldı.

LA GAZETTA

Galatasaray'da çılgınlık! Marcao takım arkadaşına saldırdı!

AUSTRALIAN NEWS REVIEW

Türkiye'deki futbol taraftarları eşine ender rastlanacak bir olaya şahit oldu! Galatasaray'da forma giyen savunmacı Marcao, kendi takım arkadaşına saldırınca oyundan atıldı.

BE SOCCER

Galatasaraylı oyuncu, takım arkadaşını yumruklayınca oyundan atıldı!

CAUGHT OFFSIDE

Galatasaraylı yıldız Marcao, takım arkadaşına yumruk atınca oyun dışına gönderildi.

DAILY STAR

Galatasaraylı savunma oyuncusu Marcao, ağızları açık bırakan olayda takım arkadaşına önce kafa sonra yumruk attı ve oyundan atıldı.