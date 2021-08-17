Marcao'nun Kerem'e saldırısı sonrası forma giymesi zor görünüyor

Giresunspor-Galatasaray maçı esnasında Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması sonucu oyundan atılırken, Marcao'nun takımda yer almaması gerektiği konuşuluyor.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor-Galatasaray maçında istenmeyen anlara şahit olundu.

Galatasaray'ın 2-0 önde götürdüğü maçta stoper oyuncusu Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı davranışlarla gündem oldu.

HAKEM MARCAO'YU OYUNDAN ATTI

Marcao, mücadelenin 63. dakikasında bilinmeyen bir nedenle Aktürkoğlu'na önce kafa atıp sonra yumuruklar savurmaya başladı. Giresunspor ve Galatasaraylı futbolcular araya girerek olayı yatıştırmaya çalıştı.

VAR'a giderek yaşanan olayın tekrarını izleyen Hakem Erkan Özdemar, Marcao'ya kırmızı kart göstererek oyundan attı.

Fatih Terim, Aktürkoğlu'nun moralinin bozulduğunu fark edince sahadan alarak, Emre Kılınç'ı oyuna aldı.