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    Marcao'nun oynadığı maçlarda kale duvar

    Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao, Marsilya maçında formasına kavuştu. Ligde cezası olan 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi'nde ikinci maçına çıktı. Cimbom, Marsilya'dan da gol yemedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 11:51
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 12:12
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    Marcao'nun oynadığı maçlarda kale duvar

    Ligde 8 maçlık cezasını hala çeken Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Marcao, Avrupa Ligi'nde oynamayı sürdürüyor.

    Lazio karşısında oynayan ve takımının 1-0 kazanmasında büyük katkı sağlayan Marcao, Nelsson ile yine iyi bir ikili oldu.

    İki futbolcunun uyumuyla sarı- kırmızılılar kalesini bir kez daha gole kapatmayı başardı ve 1 puanın kazanılmasında ön plana çıktı.

    Marcao nun oynadığı maçlarda kale duvar #1

    LUYINDAMA DA ETKİLİ OYNADI

    Maçın son anlarında Luyindama da oyuna girdi. Galatasaray böylece üç stoperini birden sahaya sürdü. Luyindama hava toplarında etkiliydi.

    Marcao, Rize ve Konya maçlarında cezasını tamamlayıp Beşiktaş derbisinde sahada olabilecek.

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