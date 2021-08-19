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    Marcao'nun para cezası belli oluyor

    Galatasaray başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, Marcao'ya gereken cezanın verileceğini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 16:31
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 16:54
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    Marcao'nun para cezası belli oluyor

    Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa atan Marcao'nun cezası belli oluyor...

    Kadro dışı bırakılan Brezilyalı futbolcu, para cezası olarak yıllık ücretinin yüzde 10'unu ceza olarak ödeyecek.

    1.2 MİLYON TL CEZA YOLDA

    Buna göre yıllık 1.2 milyon euro kazanan Marcao'ya 120 bin euro yani 1.2 milyon TL ceza verilecek.

    Marcao nun para cezası belli oluyor #1

    ZENIT’İN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

    Rus ekibi Zenit, Marcao için Galatasaray'a 8 milyon euro teklif etti. Ancak Galatasaraylı yöneticiler, Brezilyalı stoperin bonservisini 12 milyon euro olarak belirlediği için teklifi reddetti.

    İki tarafın, önümüzdeki günlerde anlaşma şartları için masaya oturması bekleniyor.

    Marcao nun para cezası belli oluyor #2

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