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    Marcao'ya Brezilya'dan ciddi talip

    Marcao'ya Brezilya'dan ciddi talip

    Galatasaray'dan 150 bin euro para cezası alan Marcao'nun, son dönemde çok yıprandığı ve başka bir takıma transfer olmak istediği öğrenildi. En ciddi aday ise Palmeiras.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 10:36
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    Galatasaray, iç transferde flaş bir gelişmeye hazırlanıyor.

    KEREM'E YUMRUK ATMIŞTI

    Sarı-kırmızılıların Marcao Teixeira ile yolu devre arasında ayrılabilir. Ligin ilk haftasındaki Giresunspor deplasmanında, saha ortasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran 25 yaşındaki futbolcuya, TFF'den 8 maç men, kulübünden de süresiz kadro dışı ve 150 bin euro para cezası gelmişti.

    Kadro dışı kaldığı dönemde birçok kulüple görüşmeler yapan Marcao, anlaşma sağlayamayarak takımda kalmış, daha sonra yaşanan savunma problemleriyle birlikte affedilmişti.

    Ligde forma giyememesine rağmen Avrupa Ligi'ndeki Lazio ve Marsilya maçlarında müthiş performans sergileyen Sambacı'nın cezasının sona ermesi, artık dört gözle bekleniyor.

    Marcao ya Brezilya dan ciddi talip #1

    PARA CEZASI VE 8 HAFTALIK CEZA ÜZDÜ

    Marcao Teixeira, milli aradan sonraki Konyaspor sınavını da es geçip, 10. haftadaki Beşiktaş derbisiyle formasına yeniden kavuşacak. Ancak geride kalan süreçte yaşadıklarının, kendisinde büyük hayal kırıklığı yarattığı öğrenildi.

    Marcao'yu en fazla olumsuz etkileyen unsur, TFF ile birlikte kulübünün de kendisine ağır ceza vermiş olması. İşte tam da böyle bir dönemde Marcao'ya, ülkesinden çok iyi bir teklif geldiği ortaya çıktı. Brezilya'da şampiyonluğa oynayan Felipe Melo'nun kulübü Palmeiras'ın, genç savunmacıya Galatasaray'da kazandığından çok daha iyi bir teklif yaptığı öğrenildi.

    Marcao ya Brezilya dan ciddi talip #2

    TERİM GİTMESİNİ İSTEMİYOR

    Normal şartlar altında Avrupa'da kalmak ve büyük takımlara gitmek isteyen, hatta Roma ile uzun süre görüşmeler yapan Marcao'nun, Palmeiras'dan gelen teklife, "Evet" dediği belirtildi.

    Fatih Terim'in, yaşanan savunma sorunları nedeniyle kesinlikle takımda tutulmasını istediği ve yönetime 'hiçbir teklifi kabul etmeyin' dediği kaydedilirken 25 yaşındaki ismin, ayrılmak için baskı yaptığı da gelen haberler arasında.

    Resmi teklifle birlikte Marcao'nun geleceği için taraflar bir kez daha masaya oturacak.

    Marcao ya Brezilya dan ciddi talip #3

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