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    Marcel Tisserand baba oldu

    Fenerbahçeli Marcel Tisserand ile eşi Laura'nın erkek bebeği oldu. Çift çocuğa Timeo adını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 12:48
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    Marcel Tisserand baba oldu

    Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Kongolu stoper Tisserand'ın mutlu günü...

    Sarı-lacivertli kulüp, 28 yaşındaki oyuncunun baba olduğunu duyurdu.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    ADINI TIMEO KOYDULAR

    "Futbol A Takımımızın oyuncusu Marcel Tisserand baba oldu. Futbolcumuzun eşi Laura, Timeo adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

    Marcel ve Laura çiftini tebrik eder, bebekleri Timeo’ya sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz."

    Marcel Tisserand baba oldu #1

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