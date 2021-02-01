Marcel Tisserand baba oldu

Marcel Tisserand baba oldu

Fenerbahçeli Marcel Tisserand ile eşi Laura'nın erkek bebeği oldu. Çift çocuğa Timeo adını verdi.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Kongolu stoper Tisserand'ın mutlu günü...

Sarı-lacivertli kulüp, 28 yaşındaki oyuncunun baba olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

ADINI TIMEO KOYDULAR

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Marcel Tisserand baba oldu. Futbolcumuzun eşi Laura, Timeo adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Marcel ve Laura çiftini tebrik eder, bebekleri Timeo’ya sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz."