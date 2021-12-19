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    Marcel Tisserand Beşiktaş derbisinde yok

    Marcel Tisserand Beşiktaş derbisinde yok

    Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra Marcel Tisserand'ın da sakatlandığı öğrenildi. Gripal enfeksiyon geçiren başarılı savunmacının Beşiktaş maçında oynaması beklenmiyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 09:47
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    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.

    Sarı-lacivertlilerde gribal enfeksiyon geçiren Marcel Tisserand, Beşiktaş maçı öncesinde yaptığı son idmanda da yer alamadı. Kongolu savunma oyuncusu, derbide forma giyemeyecek.

    Marcel Tisserand Beşiktaş derbisinde yok #1

    FERDİ DE 4 HAFTA YOK

    Öte yandan Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun da en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

    Marcel Tisserand Beşiktaş derbisinde yok #2

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