- Haberler
- Futbol Haberleri
- Marcel Tisserand Beşiktaş derbisinde yok
Marcel Tisserand Beşiktaş derbisinde yok
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra Marcel Tisserand'ın da sakatlandığı öğrenildi. Gripal enfeksiyon geçiren başarılı savunmacının Beşiktaş maçında oynaması beklenmiyor.
- Haber Merkezi
- 19.12.2021 - 08:56
- Güncelleme : 19.12.2021 - 09:47
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.
Sarı-lacivertlilerde gribal enfeksiyon geçiren Marcel Tisserand, Beşiktaş maçı öncesinde yaptığı son idmanda da yer alamadı. Kongolu savunma oyuncusu, derbide forma giyemeyecek.
FERDİ DE 4 HAFTA YOK
Öte yandan Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun da en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.