- Haberler
- Futbol Haberleri
- Marcel Tisserand en az 2 hafta yok
Marcel Tisserand en az 2 hafta yok
- Haber Merkezi
- 22.01.2021 - 14:22
- Güncelleme : 22.01.2021 - 14:37
Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ise sahada çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Sakatlığını atlatan Tolga Ciğerci takımla çalışmalara başlarken, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş'ün kendilerine verilen bireysel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.
TISSERAND'DA YIRTIK TESPİT EDİLDİ
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de dün oynanan maçta sakatlanarak oyun alanını terk eden Marcel Tisserand'ın çekilen MR'ında Grade 2A yırtık tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
Tisserand'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.