Marcel Tisserand: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi çok özel

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup ettiğini belirten Marcel Tisserand, "Bu maç bizim için kesinlikle intikam maçı olacak. Onları evlerinde yeneceğiz" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, Galatasaray derbisi öncesi Fransa'nın L'EQuipe gazetesine konuştu.

Kongolu futbolcu, intikam maçına çıkacaklarını söyledi.

"BAŞKAN VE EMRE BELÖZOĞLU DERBİYİ ANLATTI"

"Pandemi dolayısıyla dışarıda taraftarları göremedim ama imzadan sonra yoğun ilgilerini hissettim. Ne zaman sosyal medyaya baksam Fenerbahçeli taraftarların sevgisini görüyorum. Buraya geldiğim zaman, bana hemen Galatasaray ile olan rekabetten bahsettiler. Taksici Fenerbahçeliydi ve Galatasaray'ı mutlaka yenmemiz gerektiğini söyledi. Sportif Direktör, Başkan ve futbolcular bana derbiyi anlattılar."

"PARİS-MARSİLYA DERBİSİ GİBİ"

"Fenerbahçe - Galatasaray derbisi çok özel. Biraz Paris - Marsilya derbisi gibi. Çok özel ve çok farklı bir rekabet, bunu önceden de biliyordum. Taksici bana, 'İstediğin maçı kaybet ama Galatasaray'a karşı sakın kaybetme' dedi. Fenerbahçeli taraftarlar, tribünde olamasa bile kalpleriyle bu maçta bize destek olacaklarını söylediler."





"İNTİKAM MAÇI OLACAK"

"Geçen sezon Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmiş. Bu maç bizim için kesinlikle intikam maçı olacak. Onları evlerinde yeneceğiz."

"GOMIS BANA ÇOK ÖZEL BİR MAÇ DEDİ"

"Bafe Gomis arkadaşım, onunla konuştum. Bu maçın çok özel bir maç olduğunu ve yaşayınca anlayacağımı söyledi. Hafta boyunca taraftarlar sosyal medyadan desteklerini ilettiler. Bafe, maçtan önceki hazırlıkları ve atmosferin ne kadar olağanüstü olduğunu anlattı. Bu kez seyirci olmayacak ama sahada rekabet yine de üst düzeyde olacak."

"Bu maçın çok agresif olacağını ve tüm futbolcuların çok sert olacağını bekliyorum. Çünkü, bu çok büyük bir maç! Diğer tüm maçlardan çok daha rekabetçi olacak herkes. Tüm futbolcular bu maçın mutlaka kazanılması gerektiğini biliyor."