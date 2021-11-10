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    Marcel Tisserand milli takım kampında sakatlandı

    Marcel Tisserand milli takım kampında sakatlandı

    Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu defans oyuncusu Tisserand, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 14:01
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    Demokratik Kongo Cumhuriyeti Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde yarın Tanzanya ve 14 Kasım Pazar günü Benin ile karşılaşacak milli takımın kafilesinde yer alan Marcel Tisserand'ın, kamp sırasında sakatlanarak kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

    Marcel Tisserand milli takım kampında sakatlandı #1

    YERİNE ZOLA ÇAĞRILDI

    Sakatlığın ayrıntılarına yer verilmeyen açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Teknik Direktörü Hector Cuper'in, Tisserand'ın yerine Arsene Zola'yı kadroya dahil ettiği ifade edildi.

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 30 kez formasını giyen Marcel Tisserand, bu sezon Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 12 maçta görev aldı.

    Başarılı savunmacının durumu MR'dan sonra netlik kazanacak.

    Marcel Tisserand milli takım kampında sakatlandı #2

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