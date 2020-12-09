Marcel Tisserand: Umarım Şampiyonlar Ligi'ne gideriz

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Marcel Tisserand, yaptığı açıklamalarda sarı-lacivertli takıma ve gelecek hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin sezon başında Wolfsburg'tan transfer ettiği Kongolu stoper Marcel Tisserand, hedeflerini, futboldaki geçmişini ve gelecek hedeflerini açıkladı.

"KARMAŞIK HİSLERİM VAR"

"Wolfsburg'taki ilk günlerimde fiziksel sorunlar yaşadım. Bu nedenle ilk 2 yıl istediğim kadar oynayamadım. Bazı maçlarda şans buldum. Neyse, Wolfsburg dönemimle ilgili karmaşık hislerim var. Bazıları iyiydi, bazıları kötü. Ancak, kazanamadığınız zaman bir şeyler öğrenebilirsiniz. Bu ders, kariyerim boyunca bana yardım etti.





"FENERBAHÇE DOĞRU ZAMANDA GELDİ"

Wolfsburg'daki dönemimin sonuna geldiğim hissediyordum. Fransa ve Almanya'daki kulüplerimde şanssızlıklar, sakatlıklar, yanlış anlaşılmalar gibi birçok şey yaşadım ve bana yeni bir heyecan gerekiyordu. Fenerbahçe, doğru zamanda geldi. Çok hırslı bir kulüp olduklarını gördüm. Takımı yeniden yapılandırıyorlardı ve şampiyon olmak istiyorlardı. Kariyerim için en doğru kulüp olduğunu hissettim."





"UMARIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDERİZ"

"Fenerbahçe'ye adaptasyonum çok iyi gidiyor. Sezona genel anlamda iyi başladık. Sonuçlar pozitif diyebilirim. Birçok yeni oyuncu ve yeni teknik ekip var. Ben de ufak ufak kendi imzamı atıyorum. Umarım sezon boyunca böyle devam eder şampiyon olur ve Şampiyonlar Ligi'ne gideriz. Bu sezon kulübün olmazsa olmaz hedefleri bunlar.

27 yaşımdayım ve kariyerimin ortasına geldim. İlk günden beri hedefim hiç değişmedi. Kupalar kazanmak, büyük kulüplerde oynamak ve ilerlemek istiyorum. Ulusal takımda ise Dünya Kupası'na katılmak, Afrika Kupası kazanmak istiyorum. Bunlar benim hayallerim."