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    Marcel Tisserand'ın lakabı

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, önceki kulüplerinde gösterdiği performansla futbolseverlerden 'Savunma Bakanı' lakabını almıştı.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 09:00
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    Marcel Tisserand'ın lakabı

    Marcel Tisserand'ı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, defans hattını güçlendirdi.

    Almanya'nın Wolfsburg takımından getirilen Tisserand, ülkesi Kongo'da ve Fransa'da büyük ilgi topladı.

    LAKABI SAVUNMA BAKANI

    Kongo'da milli takım kaptanı olan 28 yaşındaki stoper, aynı zamanda 'Savunma Bakanı' lakabı taşıyor. Türkiye'de forma giyen vatandaşları Galatasaray'lı Luyindama ve Beşiktaş'lı N'Sakala ile de görüşmeler yapan deneyimli savunmacı, olumlu görüş alınca Türkiye'yi tercih etti.

    Marcel Tisserand ın lakabı #1

    Yaklaşık 3 haftadır devam eden transfer görüşmelerinin ardından Tisserand'ın 4 yıllık sözleşme yapacağı ve yıllık 1.8 milyon euro maaş alacağı aktarıldı.

    1.90 boyundaki Tisserand'ın her iki ayağını kullanabildiği hatta Fransa kariyerinde zaman zaman sol bek bile oynadığı aktarıldı.

    Sert bir futbolcu olan Kongolu yıldız, hava toplarında da çok etkili. Marcel Tisserand, Wolfsburg ile 3 yılda 41 lig maçına çıkıp 2 gol attı, 2 asist yaptı.

    Marcel Tisserand ın lakabı #2

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