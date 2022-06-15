Marcelo, Fenerbahçe'den 6 milyon euro istedi

Real Madrid ile yollarını ayıran Marcelo'nun, Fenerbahçe'ye olası transferinde maliyeti belli oldu. Brezilyalı futbolcu 6 milyon euro maaş talebinde bulundu.

Yeni sezonda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, Real Madrid'den ayrılan Marcelo'yu gündemine aldı.

Yeni sezon öncesi teknik adam Jorge Jesus önderliğinde transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, rotayı sol bek transferine çevirdi.

6 milyon euro istiyor

Akşam'da yer alan habere göre; Real Madrid ile yollarını ayıran 34 yaşındaki Brezilyalı yıldızın maaş beklentisi ise 6 milyon euro.

Sarı-lacivertli yönetim, bu rakamı aşağı çekmek istiyor. Sponsorluk konusunda görüşmeler devam ediyor.

"Türkiye'de oynayacak mıyım bilmiyorum"

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de teklif alan yıldız sol bek, Avrupa'da forma giymeye devam etmek istiyor. Avrupa'dan Marsilya da tecrübeli oyuncu ile ilgileniyor.

Marcelo, Real Madrid'in kendisi için düzenlediği veda töreninde geleceğiyle ilgili "Türkiye'de mi oynayacaksın?" şeklindeki soruya, "Bilmiyorum. Geleceğim ile ilgili bir karar verdiğimde belki Instagram'da açıklarım." yanıtını vermişti.

34 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz sezon 17 resmi maçta 807 dakika sahada kaldı. Marcelo, bu süre içinde 2 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu.