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- Marcelo Saracchi kadrodan çıkarıldı
Marcelo Saracchi kadrodan çıkarıldı
Galatasaray'ın 22 yaşındaki sol beki Marcelo Saracchi, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
- Haber Merkezi
- 27.09.2020 - 15:21
Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Kritik maça saatler kaça sarı-kırmızılılara Saracchi'den kötü haber geldi.
KADRODAN ÇIKARILDI
Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Uruguaylı sol bekin derbi kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.
Saracchi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılarak evine geçti.