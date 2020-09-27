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    Marcelo Saracchi kadrodan çıkarıldı

    Galatasaray'ın 22 yaşındaki sol beki Marcelo Saracchi, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 15:21
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    Marcelo Saracchi kadrodan çıkarıldı

    Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

    Kritik maça saatler kaça sarı-kırmızılılara Saracchi'den kötü haber geldi.

    KADRODAN ÇIKARILDI

    Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Uruguaylı sol bekin derbi kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

    Saracchi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılarak evine geçti.

    Marcelo Saracchi kadrodan çıkarıldı #1

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