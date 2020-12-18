Marcelo Saracchi: Sahanın küçük olması bizi etkiledi

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, Karagümrük yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, Karagümrük'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

"SAHANIN KÜÇÜK OLMASI BİZİ ETKİLEDİ"

Karşılaşmayı değerlendiren Saracchi, "İstediğimiz sonucu alamadık, kazanmak için gelmiştik. Yüzde 100 bahane değil ama sahanın küçük olması, rakibin buna alışkın olması, geriye yaslanan bir takımın daha rahat sahayı kapatması etkiliydi. Biz son vuruşlarda, son paslarda daha etkili olabilirdik. 2. yarının başında yediğimiz gol konsantrasyon eksikliğinden oldu. Kötü de oynamadık, kazanmak için her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.





"YÜZDE 100 DEĞİLİM"

Kendi performansı için de konuşan Uruguaylı, "Kısa aralıkta 2 sakatlık geçirdim. Üst üste gelen 2 sakatlık performansımı da etkiledi. Yeniden sezon başını yakalamaya çalışıyorum, zamana ihtiyacım var. Bugün de elimden geleni yaptım ama yüzde 100 değilim, ilerleyen günlerde yüzde 100 olmaya çalışacağım." dedi.

NECMİ KADIOĞLU STADYUMU SAHA ÖLÇÜLERİ

Maçın oynandığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı TFF'nin izin verdiği ölçülerde tasarlanmıştır. Bu sahada birçok amatör takımın yanı sıra İstanbulspor ve Fatih Karagümrük takımları da maçlara çıkmaktadır. Statın saha ölçüleri 105x64 olarak belirlenmiştir.





TT STADYUMU İLE 4 METRE EN FARKI VAR

TFF'nin sitesinde yer alan bilgiye göre; Galatasaray'ın maçlarını oynadığı TT Stadyumu'nun saha ölçüleri 105x68 olarak belirlenmiştir. Yani Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu ile en oranı 4 metre kadar fark ediyor.



