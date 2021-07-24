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Marcelo Saracchi'nin çapraz bağları koptu
Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Leipzig'e geri dönen Marcelo Saracchi'nin Montpellier ile oynanan hazırlık maçında sağ ön çapraz bağları koptu.
- Haber Merkezi
- 24.07.2021 - 15:09
- Güncelleme : 24.07.2021 - 15:41
Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren ve kulübü Leipzig'e dönen Marcelo Saracchi sakatlandı.
ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU
Takımının Montpellier ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Saracchi'nni sağ ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.
Uruguaylı futbolcu, Galatasaray'da 1,5 yıl boyunca forma giymişti.