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Marcelo Saracchi'nin çapraz bağları koptu

Marcelo Saracchi'nin çapraz bağları koptu

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Leipzig'e geri dönen Marcelo Saracchi'nin Montpellier ile oynanan hazırlık maçında sağ ön çapraz bağları koptu.