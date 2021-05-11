Euro
10.0701
-0.17%
Dolar
8.2988
0.23%
Altın
489.49
0.07%
Borsa
1.445
-1.1%
Bitcoin
474.200
0.68%
EXEN Coin
35.60
4.00%
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Marco Paixao 3.kez gol kralı oldu

    Spor Toto 1.Lig’de Altay forması giyen Portekizli golcü Marco Paixao rekor kırdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 12:41
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 12:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Marco Paixao 3.kez gol kralı oldu

    İzmir ekibi Altay’ın forveti Marco Paixao 1. Lig’de üst üste 3. kez gol kralı olup tarihe geçti.

    Bu sezon Altay formasıyla 22 golü bulunan Portekizli futbolcu, normal sezonun bitmesiyle beraber 3. kez gol kralı olarak bunu başaran ilk futbolcu oldu.

    PLAY-OFF’DA ALTAY’IN KOZU MARCO

    2018-2019 sezonunda Altay’a transfer olan Paixao ilk senesinde 29 gole ulaşmıştı. Geçtiğimiz sezon ve bu sezon 22 gol atan futbolcu Altay’ın Play-Off mücadelesinde en önemli kozu.

    Marco Paixao 3.kez gol kralı oldu #1

    Altay’ın Play-Off’taki rakibi İstanbulspor oldu. Paixao ilk sezonunda Play-Off'taki rakipleri İstanbulspor'a karşı hat-trick yapmıştı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir