Marco Paixao 3.kez gol kralı oldu

Spor Toto 1.Lig’de Altay forması giyen Portekizli golcü Marco Paixao rekor kırdı.

İzmir ekibi Altay’ın forveti Marco Paixao 1. Lig’de üst üste 3. kez gol kralı olup tarihe geçti.

Bu sezon Altay formasıyla 22 golü bulunan Portekizli futbolcu, normal sezonun bitmesiyle beraber 3. kez gol kralı olarak bunu başaran ilk futbolcu oldu.

PLAY-OFF’DA ALTAY’IN KOZU MARCO

2018-2019 sezonunda Altay’a transfer olan Paixao ilk senesinde 29 gole ulaşmıştı. Geçtiğimiz sezon ve bu sezon 22 gol atan futbolcu Altay’ın Play-Off mücadelesinde en önemli kozu.

Altay’ın Play-Off’taki rakibi İstanbulspor oldu. Paixao ilk sezonunda Play-Off'taki rakipleri İstanbulspor'a karşı hat-trick yapmıştı.