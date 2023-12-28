Marco Paixao, Altay'a veda etti

İHA

1. Lig’de ilk devreyi 8 puanla son sırada tamamlayan Altay’da ilk ayrılık gerçekleşti.

Geçtiğimiz günlerde serbest kalmak için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuran ve kulübe ihtarname çeken Marco Paixao, resmi sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak Altay’dan ayrıldığını açıkladı.

"Teşekkürler Altay, teşekkürler İzmir"

Portekizli yıldız mesajında, şu ifadeleri kullandı:

Bugün hayatım en üzücü günlerinden birisini yaşıyorum. 5 buçuk yıl boyunca Altay’da o kadar güzel şeyler yaşadım ki buraya veda etmek çok zor. Her zaman burada emekli olacağıma inandım ama bu maalesef mümkün olmadı. Her zaman yanımda olan harika taraftarlara, antrenörlere, oyunculara, fizyoterapistlere, doktorlara, kulüp çalışanlarına, hepinize sonsuz teşekkürler. Güzel aileme, dostlarıma, hepinize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. İzmir’e teşekkür ederim, bu şehrin ve bu şehrin insanlarının beni ne kadar mutlu ettiğini hiçbir kelime anlatamaz. Aklım hep burada olacak, bu takımı olması gereken yerde tutmak için elimden gelen her şeyi yaptım ama artık gücüm kalmadı. Teşekkürler Altay, teşekkürler İzmir.