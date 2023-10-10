Marco Paixao dertli: Eşimle birlikte ek gelir yolları arıyoruz Altay'ın golcü futbolcusu Marco Paixao ekonomik sorunlar nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirtti.

ensonhaber.com

Altay Kulübü, 1’inci Lig’de üst üste altı maçta galibiyet yüzü göremeyip en son sahasında Ümraniyespor’a 3-0 mağlup oldu.

Ekonomik sıkıntıların getirdiği sorunlar sonucunda maaşlarını alamayan futbolcular geçtiğimiz hafta antrenmanları boykot etmişti. Bu krizlerin ardından kulübün yıldız oyuncusu Marco Paixao da tepkisini gösterdi.

"Tüm motivasyonum sönüyor"

2018 yılından bu yana Altay forması giyen 38 yaşındaki Portekizli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden oğluyla birlikte paylaştığı bir fotoğrafla duygusal bir paylaşımda bulundu.

İçimde taşıdıklarımı serbest bırakmam gerektiğini hissediyorum. Son 2.5 aydan sonra kendimi aşağılanmış ve utanmış hissediyorum. O kadar duygusal bir sınıra ulaştım ki bunu açığa vurmam gerekiyor. İçsel gücüm giderek zayıflıyor. Bu yıl bir mucizeyi daha gerçekleştirmek için içimdeki tüm motivasyon sönüyor. İçimde taşıdığım alev her geçen gün sönüyor.

"Demirden yapılmadık"

Kulüpte dört defa gol kralı unvanını kazanan ve geçtiğimiz sezon transfer yasağı bulunan takımının ligde tutunmasına büyük katkıda bulunan Paixao şunları söyledi:

Biz insanız, duygularımız, hislerimiz ve enerjimiz var. Bazen hayatımızda yaşanması imkansız sınırlara ulaşırız. Bu durum uzun süredir erteleniyor. Geçen sene bu takımla bir mucize gerçekleştirdik. Bu sene psikolojik gerginlik üst seviyede. Mental gücümüz kalmadı. Beynimiz psikolojik olarak tamamen öldü. İnsanlar, futbolcu olmanın bazen çok zor olduğunu anlamalıdır. Fransa’da futbolcu olmanın getirdiği psikolojik baskı nedeniyle bir oyuncunun intihar etmeye çalıştığı duruma bakın. Biz futbolcular demirden yapılmadık.

"Eşimle birlikte ek gelir yolları arıyoruz"

Altay’ın deneyimli forvet oyuncusu Marco Paixao, kulüple yaşadığı mali sıkıntılara dikkat çekti.