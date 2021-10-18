Marco Paixao'dan Pjanic ve Beşiktaş'a övgü

Altay'ın golcü ismi Paixao, Sporting Lizbon maçı öncesinde ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Portekizli santrfor, "Pjanic yokken Beşiktaş çok farklı bir takım oluyor" dedi.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında yarın Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla evinde karşı karşıya gelecek.

Süper Lig ekiplerinden Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, Beşiktaş'ın Sporting Lizbon ile oynayacağı maç öncesi ülkesinin takımına uyarılarda bulundu.

Marco Paixao, özellikle Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic konusunda Sporting Lizbon'un dikkatini çekti.

"PJANIC TOPA SAHİP OLDUĞUNDA DUA EDİN"

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli yıldızı Miralem Pjanic'ten övgüyle bahseden Paixao, "Pjanic topa sahip olduğunda hatlar arasında boşluk bulamaması için dua edin! Pjanic yokken Beşiktaş çok farklı bir takım oluyor." ifadelerini kullandı.

"BATSHUAYI ÇABUK UYUM SAĞLADI"

Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi'nin de formda olduğunu vurgulayan Portekizli golcü, "Batshuayi de takıma çabuk uyum sağladı ve form olarak iyi durumda" dedi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINI ÖVDÜ

Siyah beyazlı taraftarlardan da övgüyle bahseden Paixao, "Vodafone Park'ta muhteşem bir atmosfer olacak. Beşiktaş taraftarı çok güçlü. Ancak ilk 20 dakikada gol atamazlarsa veya Sporting ilk golü atarsa tribünler gerilecektir. Bu gerginlik oyunculara yansıyor." yorumunu yaptı.

"SÜPER LİG'İN EN İYİ TAKIMI BEŞİKTAŞ"

Beşiktaş'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu söyleyen Altay'ın golcüsü, "Beşiktaş Süper Lig'in son şampiyonu ve bence Türkiye'nin en iyi takımı. Ancak hala en formda hallerine ulaşmadılar. Çok sakatlık sorunu yaşadılar ve bu sakatlıklar yavaş yavaş düzeliyor." diye konuştu.

"SPORTING SAVUNMA ARKASINA SARKARSA KAZANIR"

Paixao, bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ı yenen ilk takımın kendisinin de forma giydiği Altay olduğunu hatırlatarak, "Beşiktaş'ın yaşadığı sakatlıkların da kazanmamızda yardımcı olduğunu itiraf edebilirim. Sporting Lizbon eğer Beşiktaş savunmasının arkasına sarkabilirse maçtan galip ayrılabilir" önerisinde bulundu.